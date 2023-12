I dati delle due mense campane della rete nazionale Operazione Pane che tocca Cava de’ Tirreni, aggiuntasi quest’anno alla rete, e Castellamare di Stabia. Fr. Cavalli: «Con l’aumento dei prezzi per troppe persone è sempre più difficile mettere un pasto in tavola».

Non si arresta la povertà in Italia: complici l’inflazione e l’aumento del costo della vita, le famiglie e le persone più fragili sono sempre più in difficoltà. Sono già oltre 10.000 le persone che nel 2023 hanno chiesto aiuto alle 20 mense francescane di Operazione Pane per un pasto caldo e un sostegno con le spese quotidiane. Numeri che, inseriti nel quadro dei dati Istat, secondo i quali nel 2022 erano oltre 5,6 milioni gli individui in condizione di povertà assoluta[1], danno la misura della gravità della situazione.

Tra chi chiede aiuto alle mense di Operazione Pane sono in crescita soprattutto le persone sole: nel 2023 sono ad oggi oltre 7.300, il 6% in più rispetto allo scorso anno; ma tante sono anche le famiglie, e quindi i bambini, che devono contare sull’aiuto dei frati per mettere un pasto in tavola. Nel 2023 le mense stanno supportando più di 1.400 famiglie, composte da più di 750 mamme, 650 papà e 1.400 bambini.

A livello nazionale, nel 2022, sono state 2,18 milioni le famiglie in povertà assoluta e 1,27 milioni i minori in questa situazione[2].

LA SITUAZIONE IN CAMPANIA. Operazione Pane è attiva in Campania con una struttura a Cava de’ Tirreni, entrata quest’anno nella rete delle mense francescane. Si tratta del Convento di San Francesco e Sant’Antonio, dove, oltre al servizio mensa, i frati si occupano anche di sostegno alle famiglie attraverso la distribuzione di pacchi alimentari e supporto economico per l’acquisto di medicinali e prodotti per l’infanzia. La mensa, in particolare, nei primi 10 mesi del 2023, ha già distribuito 10mila pasti caldi, oltre 1.000 pasti ogni mese. La seconda struttura campana della rete si trova a Castellamare di Stabia, presso Santa Maria di Porto Salvo, dove le suore si occupano di sostegno alle famiglie, offrendo tutti i pomeriggi la merenda ai bambini del doposcuola (250 pasti ogni mese) e supporto economico ai genitori in difficoltà.

Dal 27 novembre al 23 dicembre torna la campagna solidale Operazione Pane, per sostenere le mense della rete: 20 realtà francescane distribuite su tutta la penisola, da Torino a Palermo, passando per Milano, Bologna, Roma, a cui quest’anno si aggiungono le due nuove mense di Cava de’ Tirreni (SA) e Reggio Calabria. Ogni mese insieme distribuiscono quasi 41.000 pasti. Operazione Pane è presente anche all’estero con 3 realtà in Ucraina, 1 in Romania e 1 in Siria.

È possibile contribuire con un sms o una chiamata da telefono fisso al 45538.

La campagna sarà attiva anche durante lo Zecchino d’Oro, in programma su Rai Uno, dal 1 al 3 dicembre, per l’edizione 2023 dal titolo La musica può. Da oltre 60 anni, infatti, lo Zecchino d’Oro e il Piccolo Coro dell’Antoniano ci insegnano che la musica può trasformarsi ogni giorno in un aiuto a chi è in difficoltà.

«Negli ultimi anni abbiamo accolto e sostenuto sempre più persone – commenta fr. Giampaolo Cavalli, direttore di Antoniano – e la situazione non sta migliorando. Con l’aumento dei prezzi per troppe persone è sempre più difficile mettere un pasto in tavola, ma il bisogno alimentare non è l’unico che incontriamo. In tanti si rivolgono a noi perché non riescono a pagare le bollette e l’affitto, perché lo stipendio non basta ad arrivare a fine mese. Per continuare a stare accanto a tutte queste persone – conclude il direttore di Antoniano – abbiamo a nostra volta bisogno dell’aiuto di tutti.»

Nel 2023 Antoniano ha scelto di stare anche accanto alle popolazioni colpite dall’alluvione che ha investito l’Emilia-Romagna, come partner tecnico dell’iniziativa solidale Italia Loves Romagna. Da allora continua a impegnarsi per sostenere le persone rimaste senza una casa, in particolare la realtà delle Suore Francescane della Sacra Famiglia di Cesena.

Campagna Numerazione Solidale “Operazione Pane” Periodo: 27 novembre – 23 dicembre Numero Solidale: 45538 Donazioni: - 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali; - 5 o 10 euro da telefono fisso TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali e Geny Communications; - 5 euro per le chiamate da telefono fisso TWT, Convergenze e PosteMobile; È possibile donare anche sul sito del progetto www.operazionepane.it

ANTONIANO da circa 70 anni porta avanti i valori francescani sulle cui basi è stato fondato: è musica, arte, cultura, teatro ma soprattutto solidarietà. Nasce a Bologna nel 1954 dal desiderio di un giovane frate francescano – Padre Ernesto Caroli – che dopo esser stato imprigionato in un lager durante la Seconda Guerra Mondiale e aver vissuto la brutalità della guerra e della fame più crudele promise di dedicare il suo futuro a “servire i poveri come in un ristorante” e a mettere a frutto il talento dei giovani. La distribuzione del pasto trova inizialmente casa nella mensa di Bologna (dove è tutt’oggi a servizio delle persone in situazione di fragilità), a questo seguono la nascita nel 1959 dello Zecchino d’Oro e poi del Piccolo Coro dell’Antoniano, entrambi nati dall’amore per la musica e dal desiderio di nutrire anche lo spirito, diffondendo allegria e valori quali la solidarietà, l’accoglienza, la fraternità e la cura per gli altri e per la terra. In Antoniano musica e solidarietà sono unite da sempre: il canto dei bambini e delle bambine del Piccolo Coro è la cifra distintiva di questo legame, il linguaggio universale che tiene insieme mondi apparentemente così distanti. C’è chi ha bisogno di pane, di un piatto di pasta, di una coperta e chi, come i più piccoli che frequentano il centro terapeutico (aperto a Bologna negli anni Ottanta), grazie alla musica riesce a trovare modi inediti per esprimere le sue potenzialità e a vivere momenti preziosi di serenità e bellezza. Ed è sempre grazie allo Zecchino d’Oro che negli anni si sono potuti sostenere i tanti progetti sociali di Antoniano e ampliare la rete di mense francescane che offrono pasti e cura in 20 città italiane attraverso la campagna Operazione Pane. Il pasto è il primo momento di cura, l’occasione per aiutare chi vive in difficoltà a risollevarsi, a tornare a vivere, a sperare in un futuro migliore, la musica è ciò che restituisce la gioia del vivere e la possibilità di costruire insieme, a partire dai più piccoli, un futuro migliore del presente.

“Perché una vita bella e dignitosa è un diritto di tutti” (dalla Mission di Antoniano) ANTONIANO E OPERAZIONE PANE. La campagna “Operazione Pane” sostiene, in Italia e nel mondo, una rete di 20 mense francescane distribuite lungo tutta la Penisola, 1 ad Aleppo, 3 in Ucraina e 1 in Romania, offrendo sostegno per l’erogazione quotidiana dei pasti e per le successive attività di reinserimento sociale e lavorativo per le persone aiutate. OPERAZIONE PANE IN ITALIA Torino – Mensa e Centro d’Ascolto Sant’Antonio Verona – Mensa San Bernardino Baccanello – Progetto Padri separati Pavia – Mensa dei poveri Monza – Mensa di Santa Maria delle Grazie Lonigo – Convento San Daniele Voghera – Convento e Santuario di Santa Maria delle Grazie Milano – Centro Sant’Antonio Bologna – Mensa Padre Ernesto Parma – Mensa Padre Lino Bordighera – Convento Immacolata Concezione La Spezia – Mensa Sant’Antonio Roma – Convento San Francesco a Ripa Roma – Opere Antoniane Bari – Istituto delle Terziarie Francescane Alcantarine Castellamare di Stabia – Santa Maria di Porto Salvo Catanzaro – Centro di Accoglienza Sant’Antonio Palermo – Mensa del Padre Abraham Cava de’ Tirreni – Convento di San Francesco e Sant’Antonio Reggio Calabria – Convento San Francesco d’Assisi OPERAZIONE PANE NEL MONDO Aleppo (Siria) – Associazione pro Terra Sancta – Parrocchia Latina di Aleppo Konotop (Ucraina) – Convento Beata Vergine Maria di Fatima Odessa (Ucraina) – Cattedrale dell’Assunzione di Maria Vergine Kiev (Ucraina) – Parrocchia cattolica romana St. Alexander Braila (Romania) – Fundatia Suorile Clarise – Il sorriso di Mariele