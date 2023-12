L’augurio più gustoso di Agostino Landi

Arriva a dicembre, nel menu della Pizzeria del Corso di Capaccio, l’ultima creazione del talentuoso pizzaiolo cilentano, un’esplosione natalizia di sapori come indica il nome.

Un anno davvero intenso, ma ricco di molteplici soddisfazioni per il maestro pizzaiolo Agostino Landi. Dalla partecipazione a Casa Sanremo, per essere poi protagonista a Pizza sotto le stelle nella suggestiva località Laura di Paestum, fino al Premio Arcimboldo d’Oro. Quindi, il nostro rinomato artista dell’arte bianca non poteva chiudere un anno così importante senza l’attesissima sorpresa di dicembre. Ed ecco, nel mese delle Feste e degli auguri, l’inedita pizza “Christmas Bangt”, regina indiscussa del Natale che appare con autorevolezza, ed anche suscitando grande curiosità, nel menu di Pizzeria Del Corso a Capaccio che è l’accorsato locale della famiglia Landi. “Ho pensato al mese più festoso dell’anno e mi sono ispirato all’albero di Natale, dando a questa nuova pizza una forma molto simile – spiega Agostino Landi – che poi è caratterizzata da un cornicione ripieno di salame piccante, ricotta e sugo. Gli altri ingredienti sono provola, fior di latte, salsiccia fresca, cime di rapa, patata viola, pomodori secchi e per finire la fonduta di formaggio di capra. L’impasto per la pizza può essere anche con farina integrale che ha ottenuto grandi consensi dalla clientela”. Nella meravigliosa terra cilentana, precisamente a Capaccio Paestum, c’è dunque la “Christmas Bangt” ultima accattivante creazione del dinamico fuoriclasse capaccese che va assolutamente gustata in occasione delle imminenti festività.

Agostino Landi, dotato di estro e professionalità conosciuti e apprezzati anche fuori regione, crea da sempre straordinarie pizze che uniscono il culto della tradizione alla costante ricerca del nuovo, coadiuvato dai propri familiari e da validi collaboratori, tutti accomunati da un’autentica passione.