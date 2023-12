siamo lieti di invitarla al Convegno ”E se la pastorizia fosse il mestiere del futuro” in programma giovedì 14 dicembre 2023 presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Agrario “F.De Sanctis” di Avellino.

Il CREA con la Rete Rurale Nazionale e l’Associazione Riabitare l’Italia, in collaborazione con l’Istituto incontrano gli studenti dell’Istituto tecnico agrario, dell’IPSEOA Manlio Rossi-Doria e alcune realtà locali per raccontare il progetto “Scuola Giovani Pastori”. L’evento è realizzato per discutere delle possibilità offerte dal territorio irpino e nazionale per avviare un percorso di formazione e analizzare un sistema di rete di sviluppo che parte dal settore primario fino ad arrivare al terziario.