Green, Bella, sostenibile

ASSO.IMPRE.DI.A. - Associazione nazionale Imprese per la Difesa e la tutela Ambientale parteciperà alla prossima edizione della Fiera “Paysalia” del 2023 dal 5 al 7 dicembre 2023, che si svolgerà all’Eurexpo Lione in Francia.

“L’opportunità che abbiamo a Lione, nella fiera europea di riferimento del verde e del paesaggio è di affermare il modello italiano di Eccellenza e Sostenibilità che ben interpreta Assoimpredia Confindustria valorizzando la lunga filiera di professionisti che operano nel Green: dal living all’arredo urbano, alla progettazione delle città del futuro. L’Italia è impegnata ed è all’avanguardia perché oggi come ieri è orientata dal Valore della Bellezza” - dichiara Massimo Lucidi che è docente incaricato in diverse università come IULM e LUISS su queste materie -”.

“Paysalia è la fiera leader in Francia in cui convergono e si condividono progetti innovativi e nuove idee creative riguardo l’ambiente. Ci si confronta su proposte nuove riguardo alla crescita dei giardini, dei parchi pubblici o privati, cercando una nuova progettazione delle città. I nostri spazi abitativi devono essere rinvigoriti dalla natura, la mancanza di spazi verdi e la preoccupazione per una loro continua riduzione o cattiva gestione è sempre più crescente - dichiara Gianluca Bartolini Presidente di ASSO.IMPRE.DI.A. - e per ridurre queste preoccupazioni, i soggetti interessati al paesaggio devono costantemente reinventarsi, innovare e aggiornare le proprie competenze”.

“La Fiera sarà un’opportunità di confronto tra le aziende del paesaggio e del giardinaggio, offrendo anche la possibilità di unirsi alla rete, sempre più crescente, di professionisti del verde in tutta Europa e nel Mondo - dichiara Alberto Patruno Direttore Generale di ASSO.IMPRE.DI.A. - rete che ELCA (European Landscape Contractors Association) sta cercando sempre più di rinforzare tra i diversi paesi delle Associazioni aderenti. Per chi è impegnato a creare progetti innovativi di cambiamento, gestione e manutenzione dei nostri paesaggi, per clienti privati o per realtà pubbliche, la presenza a questa fiera è fondamentale”.

“Nella giornata del 5 dicembre, ELCA presenterà a Paysalia il vincitore dell’European Landscape Contractors Association “Green Award” per il miglior progetto dei cortili scolastici verdi. ELCA, infatti negli ultimi anni si è resa promotrice di progetti, con finanziamenti UE, relativi all’istruzione professionale strutturando percorsi di tirocini per studenti, lavoratori e manager, presso aziende di diversi paesi europei”.

La cerimonia di premiazione avrà luogo presso l’area Agora nel Carré des Jardiniers - al Padiglione 6 – e inizierà alle 13.00 fino alle 14.30 circa. ELCA ha creato questo premio nel 2021 per favorire la crescita del settore e potenziare il ruolo del “professionista del paesaggio e del giardinaggio”. L’ELCA Green Award è una collaborazione con la nostra associazione membro francese UNEP (Les Entreprises du Paysage).

Potrete trovarci presso lo stand ELCA nel padiglione 4 con lo stand numero H92.