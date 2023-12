Dalla musica napoletana antica a quella colta e d’autore sino alla ricerca. Torna, per “Altri Natali”, Le Voci di Jubal, mini-rassegna natalizia di tre concerti nella decima Municipalità (Fuorigrotta-Bagnoli). Tra i protagonisti, Giovanni e Matteo Mauriello, Carlo Faiello, Monica Assante di Tatisso, Elisabetta D’Acunzo e tanti altri

Accordare la musica popolare con il canto gregoriano, gli Inni sacri con i canti a figliola dedicati alla Madonna (cosiddetti Liturgici), le liriche Bizantine con le “Cantilene” Ebraiche. Torna Le voci di Jubal, la mini-rassegna natalizia di 3 concerti e 3 laboratori nei giorni dell’8 – 10 e 22 dicembre 2023, a cura dell’Associazione Santa Chiara Orchestra, promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della seconda edizione del progetto “Altri Natali”.

Jubal è innanzitutto Suono Universale, rivendicazione della necessità di utilizzare le tradizioni musicali del Sud del Mondo per unire i popoli. I testi antichi di musica rimandano l’origine della musica a Jubal, personaggio biblico, sesto discendente di Caino che fu il padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto. La II edizione della rassegna mira a rappresentare una cerniera tra due diverse concezioni della vita e dell’universo, creando un ideale collegamento tra le due sponde del Mediterraneo. “Le Voci di Jubal”, con il racconto musicale della sofferenza, della gioia e della vita di chi vive o ha vissuto “Altrove”, del “viaggio” della Vergine Maria (“A Maria”, primo spettacolo), della speranza di “Sole Nascente” (secondo spettacolo) e della poesia dei personaggi de “La Cantata dei Pastori” (terzo spettacolo) è un progetto che si propone di promuovere la cultura “Altra” come risorsa, e la Musica come “Cultura dell’integrazione” oltre che come interazione tra Popoli.