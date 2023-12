Alle ore 10,30 il Vescovo officerà la cerimonia religiosa alla quale seguirà la consegna delle benemerenze al personale in servizio ed in quiescenza

Avellino - Domani 4 dicembre tutti i Vigili del Fuoco d’Italia festeggeranno la loro patrona Santa Barbara. Il Comando di Avellino ancora una volta celebrerà la Santa Messa nella Chiesa del SS. Rosario di Avellino, consacrata dal 7 ottobre u.s. a Santuario Mariano Diocesano. Alle ore 10,30 il Vescovo di Avellino S.E. Mons. Arturo Aiello officerà la cerimonia religiosa alla quale seguirà la consegna delle benemerenze al personale in servizio ed in quiescenza.

Successivamente, in prossimità del sagrato della Chiesa, si svolgeranno una serie di manifestazioni, tra cui lo srotolamento della Bandiera Italiana a cura del Nucleo Speleo Alpino Fluviale del Comando, esposizione di automezzi ed attrezzature, artisti da strada con spettacoli di intrattenimento per i più piccoli.