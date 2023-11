“Ragazzi protagonisti della nostra Solofra"

“L’elezione dei consiglieri del Forum Giovani è stata caratterizzata da una incredibile partecipazione dei nostri ragazzi, scrivendo una delle pagine più belle della nostra attività amministrativa”. Il sindaco di Solofra Nicola Moretti commenta così la ripartenza del Forum Giovani; ieri si sono svolte le operazioni di voto per il rinnovo dell’organismo, ben 863 i giovani che si sono recati alle urne per eleggere i propri rappresentanti. “Erano 15 anni che le attività del Forum Giovani erano ferme, i ragazzi della nostra città erano stati messi completamente in disparte dalle precedenti amministrazioni. Eppure sono una risorsa inesauribile, di idee e proposte, ed è giusto e doveroso che partecipino alle attività di governo cittadino: saranno loro i futuri protagonisti di questa città. Devo ringraziare l’assessore alle politiche giovanili Orsola De Stefano per aver dato nuovo impulso all’organismo, capace di coinvolgere i ragazzi della nostra comunità” conclude il primo cittadino.