L'evento si svolgerà presso il Caffè Letterario del Castello D'Aquino, situato in Via Castello 1

Grottaminarda – Gli appassionati di letteratura e benessere sono invitati alla presentazione del libro “LJUBA Senza Scarpe” dell’autore Giuseppe Tecce. L’evento si svolgerà presso il Caffè Letterario del Castello D’Aquino, situato in Via Castello 1, Grottaminarda (AV), sabato 2 dicembre alle ore 18:00. Nel suo ultimo lavoro, Tecce intraprende un viaggio narrativo attraverso il potere curativo e trasformativo della natura e dell’auto-scoperta. La prefazione del libro è stata curata da Maurizio Braucci, una voce influente nel panorama letterario e cinematografico contemporaneo.

In questa occasione, Giuseppe dialogherà con Premjeet, maestra di Kundalini Yoga, per esplorare i temi del benessere e della consapevolezza presenti nel suo libro. Si tratta di un’opportunità unica per ascoltare riflessioni sul romanzo e sullo yoga e su pratiche di vita consapevole direttamente dall’autore e da un’esperta nel campo. L’evento, organizzato in collaborazione con il Caffè Letterario del Castello, promette di essere una serata di arricchimento culturale e spirituale.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il seguente numero: 393 9302873. Si consiglia di portare un tappetino yoga.

Vi aspettiamo numerosi per condividere un momento di letteratura e ispirazione.