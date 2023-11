Grottaminarda esulta ancora

Un altro straordinario risultato sportivo per Grottaminarda ancora eccellenze sportive. La “Shotokan Karate Grottaminarda” del Maestro Enzo Ferrara, porta a casa una nuova medaglia d’oro grazie alla straordinaria prestazione ai Campionati del Mondo di Karate, di Sofia Lo Conte, 16 anni di Grottaminarda.

E non è l’unica medaglia conquistata a Belgrado dalla “Shotokan Karate Grottaminarda” nella categoria “Cadetti”: anche 2 bronzi da parte di Rita Forgione, 13 anni di Gesualdo, e Mariagrazia Famiglietti, 14 anni di Castel Baronia, alla loro prima esperienza ai Mondiali.

«Un podio tutto al femminile per discipline considerate erroneamente un’esclusiva maschile che arriva in un periodo storico particolare e che suona quasi come una rivincita delle donne – commenta il Consigliere Delegato allo Sport Michele Spinapolice che si congratula a nome del Sindaco Marcantonio Spera e dell’intera Amministrazione, con le atlete e con l’associazione sportiva per tali eccellenti risultati –

Solo ieri commentavamo quanto sia bello vedere atleti locali distinguersi a livello nazionale, in questo caso parliamo di una competizione internazionale con la partecipazione di quasi tutte le nazioni del mondo. La nostra Sofia si è trovata di fronte tante atlete temibili, ma la sua preparazione, il suo talento e la sua determinazione l’hanno portata a conquistare l’Oro. Le nostre congratulazioni a lei, al Maestro Ferrara che sta formando diverse generazione di giovani atleti. Ricordiamo l’Oro di Fiordelisa Barrasso nel 2019 ai Mondiali di Bratislava.

I nostri complimenti vanno anche alle famiglie che seguono e spronano questi ragazzi con non pochi sacrifici ma poi arrivano anche magnifiche soddisfazioni come questa. Ribadiamo che l’Amministrazione è determinata a sostenere e promuovere attivamente lo sport poichè quanti più giovani si dedicheranno allo sport altrettanti resteranno lontani dalle devianze».