Prefetto della Provincia di Avellino, lo stesso Ispettorato della Funzione Pubblica di Roma

MID Centro per l’Autismo, il M.I.D. scrive e si rivolge al Difensore Civico della Regione Campania.

Il M.I.D., dopo aver scritto e sollecitato la Funzione Pubblica di Roma del Ministero della Pubblica Amministrazione senza passi in avanti, scrive e interessa con Pec, in data odierna il Difensore Civico della Regione Campania e per quanto di competenza e per conoscenza il Presidente della Giunta Regionale della Campania, il Signor. Prefetto della Provincia di Avellino, lo stesso Ispettorato della Funzione Pubblica di Roma, il Sindaco del Comune di Avellino e il Direttore Generale dell’A.S.L. di Avellino Mario Nicola Ferrante, circa quanto segue e che di seguito viene riportato in nota:

“AL DIFENSORE CIVICO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA DI NAPOLI protocollo.organismi@pec.cr.campania.it