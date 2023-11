Una pedalata per rinnovare la vicinanza del mondo sportivo

Avellino – Nel weekend scorso si è celebrata la Giornata internazionale contro la Violenza sulle Donne. Un momento che richiama tutti ad un rinnovato impegno, a fronte di casi in aumento, argomento purtroppo, di dolorosa attualità. Il mondo sportivo, in particolar modo quello del ciclismo non hanno fatto mancare la loro vicinanza con un corteo di biciclette per dire basta ai femminicidi e ogni forma di violenza. Una pedalata simbolica grazie a cui si vuole sensibilizzare sull’importanza di conoscere e, dunque, contrastare il fenomeno della violenza che troppe donne sono ancora costrette a subire. In prima linea Emilia Falciano dell’associazione AV Bike Woman e la campionessa nazionale CSI ciclismo su strada Annalisa Albanese del team atripaldese Eco Evolution Bike e una ventina di persone, Donne, ciclisti sono salite questa in sella alle loro biciclette e hanno cominciano a pedalare dalla stazione ferroviaria di Borgo Ferrovia fino ad arrivare in Piazza libertà ad Avellino. Alle 11:00, Emilia Falciano di AV Bike Woman e Annalisa Albanese del team Eco Evolution Bike hanno lanciato dei palloncino rosso che fa riferimento alle scarpette rosse, ossia l’immagine che viene utilizzata proprio come simbolo della lotta contro la violenza alle donne.