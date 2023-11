L'8 e il 9 dicembre presso Via Immacolata

Fontanarosa – A Fontanarosa la magia del natale si accende con il “Fontanarosa Christmas Village”, un incantevole villaggio di Natale pensato per grandi e piccini.

Organizzato dalla Pro Loco La Fonte e il Forum Giovani, con il patrocinio del Comune di Fontanarosa, il “Fontanarosa Christmas Village”, affidato alla direzione artistica di Maria Teresa Ruzza, sorgerà in via Immacolata nei giorni dell’8 e 9 dicembre per immergere i visitatori in un’atmosfera magica che solo i mercatini di Natale riescono a creare.

Ma il clima di festa inizia il 7 dicembre con l’inaugurazione del presepe monumentale nel santuario di Maria Santissima della Misericordia e con la benedizione da parte del Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Arturo Aiello alle ore 17:30 a cui seguirà la Santa Messa alle ore 18:00. Grande attesa anche per l’accensione dell’albero di Natale alle ore 19:00. Alle ore 20:00, invece, sarà il momento dell’esibizione nel Santuario da parte del gruppo musicale “Sei Ottavi” che, dopo aver stregato il pubblico di XFactor, delizieranno l’uditorio con il loro repertorio natalizio.

Tantissimi stands enogastronomici e di artigianato locale animeranno il “Fontanarosa Christmas Village” con le loro prelibatezze e creazioni per un’esplosione di magia e gusto a 360°.

Nella giornata dell’8 dicembre i mercatini di Natale saranno visitabili a partire dalle ore 12:00 con gli stands enogastronomici aperti a pranzo e cena.

Il pomeriggio, dalle 16:30 alle 18:30, invece, vedrà un momento di pura magia dedicato ai più piccoli: Babbo Natale e il suo elfo saranno pronti a ricevere i bambini con le loro letterine e scattare una simpatica foto ricordo.

Ma Natale significa anche solidarietà e alle 16:38 è previsto l’arrivo dell’associazione “Il Pino Irpino” che, nell’ambito dell’iniziativa solidale “Accorciamo le distanze geografiche e sociali per essere una comunità” raccoglierà quanto donato per destinarlo alle Caritas e alle reti solidali della provincia di Avellino. Per la giornata previsti tre set di live music a partire dalla mattina con “Frontiere Antimusicali”, alle 19:00 con Meraki e alle 22:00 con Phatback funk.

Il 9 dicembre il “Fontanarosa Christmas Village” continua alle 18:00 con i tantissimi stands e il live music di Purplebeard alle ore 21:00. Grande chiusura con il dj set di The Pangea.