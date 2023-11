A Perugia un momento importante di discussione e di mobilitazione politica

Il Terzo Congresso Nazionale di Sinistra Italiana, svoltosi a Perugia, ha rappresentato un momento importante di discussione e di mobilitazione politica.

Al termine dei lavori l’Assemblea Nazionale, all’unanimità, ha riconfermato Nicola Fratoianni Segretario nazionale ed eletto, per acclamazione, Nichi Vendola Presidente del partito.

Al Congresso Nazionale sono intervenuti i segretari del centro sinistra e delle forze progressiste tra cui Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Elly Schlein, Maurizio Acerbo, e poi, tra gli altri, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, quello della Uil Pierpaolo Bombardieri e Gianfranco Pagliarulo, Presidente Nazionale Anpi.

Sinistra Italiana ha proposto alle forze di opposizione parlamentare al Governo Meloni, in particolare Pd e M5s, di impegnarsi per costruire una mobilitazione nazionale unitaria contro l’autonomia differenziata, contro la riforma costituzionale promossa dalla destra, per il rilancio della sanità pubblica e per il salario minimo.