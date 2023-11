Il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr.ssa Lisa Iovanna lascia la Questura di Avellino

Avellino – Il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr.ssa Lisa Iovanna lascia la Questura di Avellino Il Funzionario di Polizia, trasferito in Irpinia nell’agosto del 2022 ha diretto la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e dell’Immigrazione fino al novembre del corrente anno . Dopo una permanenza di 16 mesi lascia la Polizia Irpina per essere trasferito alla Questura di Latina dove ricoprirà l’incarico di Dirigente della Divisione di Polizia Anticrimine. Al suo posto, alla direzione della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale di Avellino arriva il Vice Questore Lorenzo Guarnaccia.

Entrato in Polizia nel 1994 il Dr. Guarnaccia ha diretto il Commissariato di P.S. di Polistena (RC) insistente nella piana di Gioia Tauro. Dopo aver prestato servizio anche al Commissariato di Lauro, è stato trasferito alla Questura di Salerno e successivamente alla Questura di Potenza dove ha diretto la Digos, svolgendo anche le funzioni di reggente dell’Ufficio di Gabinetto e dell’Ufficio Personale. A seguito della parentesi lavorativa in Basilicata è stato trasferito nel novembre di quest’anno alla Questura di Avellino e a decorrere da oggi è il nuovo dirigente della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della struttura di Via Palatucci. Il Questore di Avellino, Nicolino Pepe, unitamente ai funzionari della Questura ha salutato la Dr.ssa Iovanna, formulandole gli auguri per il nuovo incarico assunto e contestualmente ha accolto il nuovo Dirigente Guarnaccia, al quale ha rivolto i migliori auspici di proficuo lavoro.