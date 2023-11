Avellino – ‘”Inclusioni e Relazioni”: Incontri per costruire una comunità plurale

A partire dal 29 novembre 2023 e fino al 5 dicembre presso l’Istituto Alberghiero IPSEOA ‘Manlio Rossi-Doria’

Avellino – A partire dal 29 novembre 2023 e fino al 5 dicembre, avrà luogo, presso l’Istituto Alberghiero IPSEOA ‘Manlio Rossi-Doria’ di Avellino, la seconda edizione di ‘Inclusioni e Relazioni’, manifestazione organizzata al fine di promuovere, nelle giovani generazioni, i principi della cittadinanza attiva, della interculturalità, del rispetto della diversità e della cultura dell’accoglienza.

Attraverso il confronto con una serie di relatori ed esperti di fama nazionale che interverranno durante gli appuntamenti previsti nell’arco della manifestazione, verranno affrontate una serie di tematiche legate al concetto di inclusione: disabilità, condizioni sociali al limite, diversità di genere e immigrazione.

Di seguito, il calendario delle diverse le attività in programma:

Il 29 novembre appuntamento con il seminario di formazione “Verso una scuola inclusiva” a cura del prof. Dario Ianes (professore ordinario di Pedagogia dell’inclusione alla Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano-Bozen e co-fondatore del Centro Studi Erickson di Trento).

Nella stessa giornata si svolgerà un laboratorio pomeridiano inclusivo per la preparazione della cena “Il meraviglioso mondo blu”, a cui parteciperanno i ragazzi dell’Impresa Sociale Pianeta Autismo di Avellino, le/ i docenti, le studentesse e gli studenti della scuola; nella sede di Mirabella Eclano, a partire dalle ore 15:00, si terrà una mise en place natalizia in occasione di un Laboratorio di Sala-Vendita Bar a cui parteciperanno Don Cristian Sciarappa e i ragazzi dell’Oratorio ANSPI San Prisco di Pianopantano.

Il 30 novembre si terrà il Seminario/laboratorio “ECS, soft skills e competenze inclusive”, a cura del prof. Filippo Gomez Paloma (Professore Ordinario di Didattica e Pedagogia Speciale presso l’Università di Macerata) e della prof.ssa Chiara Gentilozzi (PhD Student in “Epistemology and Neuroscience Applied in Education” presso l’ Università degli studi Niccolò Cusano e cultrice della materia di Pedagogia Speciale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, dei beni culturali e del Turismo dell’ Università degli studi di Macerata).

A partire dalle ore 15:00, invece, si svolgerà il laboratorio inclusivo per la preparazione della cena “A tavola con Ebrima”, a cui parteciperanno i ragazzi MSNA Consorzio Percorsi, le/i docenti della scuola, le studentesse e gli studenti; nella sede di Mirabella Eclano avrà luogo il laboratorio pomeridiano di pizza con i ragazzi del progetto “Cuciniamo insieme” di Grottaminarda – Ass. “Insieme si può” Sarno, in collaborazione con l’Impresa Sociale “I bambini delle fate”. Ospite la dott.ssa Valentina Scarpellino “Fata” per la città di Ariano Irpino.

Venerdì 1 dicembre 2023 avrà luogo il workshop Team Ricerca INDIRE “Progettare spazi inclusivi a scuola” – a cura della prof.ssa Silvia Panzavolta (Psicologa e psicoterapeuta – Primo Ricercatore INDIRE), prof.ssa Lorenza Orlandini (ricercatrice INDIRE innovazione scolastica, approcci educativi per la scuola-territorio e di architetture scolastiche), prof. Giuseppe Moscato (ricercatore INDIRE progetti di ricerca sull’uso didattico delle Nuove tecnologie per l’insegnamento e sulle architetture scolastiche).

Nella stessa giornata si terrà un laboratorio pomeridiano inclusivo per la preparazione della cena “Questa sera si mangia in famiglia”, a cui parteciperanno i ragazzi della Comunità Alloggio “Il marsupio” – Cooperativa Sociale “La Goccia”, le/i docenti della scuola e le studentesse e gli studenti.

Il 4 dicembre sarà la giornata dedicata alla dislessia con il seminario/laboratorio “Didattica inclusiva: le mappe concettuali come strategie per la comprensione e la rielaborazione del testo” a cura del dott. Giuseppe Aquino (Psicologo, psicoterapeuta, presidente AID sede di Avellino) e le docenti Franca Storace e Annapaola Capuano.

Nel pomeriggio, invece, si svolgerà un laboratorio inclusivo per la preparazione della cena “Non uno di meno”, a cui parteciperanno i ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down di Avellino, le/i docenti della scuola, le studentesse e gli studenti.

Si chiude il 5 dicembre con la premiazione del Concorso “INCLUSIONE E RELAZIONI” – Costruire una comunità plurale – rivolto alle/agli alunne/i e alle/agli studentesse/studenti di tutte le scuole della provincia di Avellino.

Nella serata, infine, spazio alla musica con un concerto del Coro Giovanile Gesualdo dell’Associazione Progetto Diffusione Musica di Avellino, diretto da Cinzia Camillo che presenterà brani etnici appartenenti alla cultura di vari paesi del mondo.

Durante l’arco dell’intera manifestazione, inoltre, vi saranno eventi e occasioni che vedranno come protagonisti le studentesse e gli studenti dell’istituto che saranno impegnati nelle consuete attività didattiche con la sperimentazione di nuove metodologie inclusive e con la possibilità di partecipare alla “Biblioteca Vivente”, vera e propria esperienza immersiva che vedrà la collaborazione della comunità LGBTQ+, le associazioni “Apple Pie” e “Famiglie Arcobaleno” di Avellino, esponenti della Bottega del Commercio Equo e Solidale di Avellino, immigrati minori stranieri non accompagnati del Consorzio Percorsi di Avellino mentre per le studentesse e gli studenti della sede di Mirabella Eclano saranno previste attività laboratoriali inclusive di gruppo organizzate dall’associazione LOGOS di San Giorgio del Sannio che vedranno la partecipazione della dott.ssa terapista ABA Maria Elvira Basile.