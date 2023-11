Il grido contro la violenza sulle donne risuonare dal campo dell'Arechi

Oggi, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Corecom Campania, l’US Salernitana e la Fondazione Carisal hanno promosso l’iniziativa “IO NON HO PAURA”, che ha visto il grido contro la violenza sulle donne risuonare dal campo dell’Arechi.

All’evento hanno partecipato, oltre al Corecom Campania, nella persona della Presidente Carola Barbato, anche le Consigliere Regionali Gaeta e Piccerillo, che hanno risposto all’invito rivolto dal Corecom Campania a tutte le Consigliere Regionali.

La manifestazione ha rappresentato un momento importante di sensibilizzazione e di lotta contro la violenza sulle donne. L’impegno del Corecom Campania, dell’US Salernitana e della Fondazione Carisal dimostra la volontà di promuovere una cultura del rispetto e della tutela dei diritti delle donne.

La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne rappresenta, oggi più che mai dopo gli ultimi drammatici avvenimenti, un’occasione per ricordare che la violenza di genere è ancora un problema diffuso in tutto il mondo e che è necessario continuare a lavorare per prevenirla e combatterla.