Per Meritocrazia Italia, prima la Persona

Stipulato, d’intesa con il Governo albanese, un Protocollo nell’ottica di una collaborazione bilaterale tra i due Paesi per la gestione dei flussi migratori. Non mancano criticità e ambiguità sotto il profilo giuridico. Le Istituzioni europee dovranno valutare se l’Albania possa validamente cedere la propria sovranità sul suolo albanese all’Italia e soprattutto il modo in cui potrà procedere ai rimpatri senza accordi bilaterali, non essendo soggetta agli stringenti vincoli europei. Inoltre, la misura rischia di non essere risolutiva, perché i centri avranno una capienza massima di sole 3.000 persone.

In seno al Consiglio d’Europa, poi, la tendenza di alcuni Stati a spostare oltre confine la responsabilità in tema di accoglienza sembra poter creare ingiuste disparità di trattamento e generare un pericoloso effetto domino. È innegabile poi che l’accordo abbia anche una chiara connotazione politica in vista del futuro processo di adesione dell’Albania all’Unione europea. Pertanto si può senz’altro affermare che la questione ricada nell’ambito di applicazione dell’art. 80 cost. Meritocrazia Italia chiede che si faccia chiarezza su una normativa che appare nebulosa e contraddittoria, per evitare che siano compromesse le certezze giuridiche e le garanzie poste a presidio dei diritti e della dignità umana. Prima la Persona.