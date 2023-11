L’appuntamento è alla villa Comunale

Domani, 25 novembre, alle ore 17.30 l’Azione Cattolica della diocesi di Avellino chiama a raccolta ragazzi, giovani e adulti per camminare insieme per la pace. L’appuntamento è alla villa Comunale di Avellino per arrivare in Cattedrale, alle ore 19, dove, insieme al vescovo Arturo Aiello, ci sarà un momento di preghiera. «In Europa abbiamo pensato che la pace fosse un bene acquisito, – dichiara Maria Grazia Acerra, presidente dell’Azione Cattolica della diocesi di Avellino- ma il moltiplicarsi di conflitti nel mondo manifesta, invece, un’instabilità crescente di cui siamo preoccupati e che ci chiama a una rinnovata responsabilità. Vogliamo, perciò, essere artigiani di pace – continua Acerra: non siamo leader politici o guide di super potenze, ma siamo consapevoli che il lavorio per la pace è efficace se ciascuno di noi se ne prende cura a partire dal quotidiano. Allo stesso tempo, però, ci rendiamo conto che è necessario che gli sforzi individuali siano raccolti dai tanti attori della società civile, affinché questi stimolino la classe politica tutta ad assumere nelle decisioni il criterio della pace. La marcia della pace, perciò, si propone di essere un momento di riflessione, ma anche di confronto pubblico con il nostro territorio- conclude la presidente diocesana: come associazione che vive tra la gente, consapevoli degli effetti politici ed economici che i vari fronti di guerra stanno avendo sulle nostre vite, avvertiamo la necessità di non “abituarci” mai alla guerra, e di creare condizioni di pace, lavorando insieme a tutte le donne e gli uomini di buona volontà per la democrazia e i diritti. Vogliamo – come sostiene papa Francesco nell’enciclica Fratelli Tutti- promuovere la cultura dell’incontro, che esige di porre al centro di ogni azione politica, sociale ed economica la persona umana, la sua altissima dignità, e il rispetto del bene comune, rifuggendo da ogni tentazione di vendetta e di ricerca di interessi solo particolari e a breve termine»