Segnalato dai Carabinieri per l’inosservanza degli obblighi

Avellino - Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un noto pregiudicato residente ad Avellino, attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. In particolare, durante un controllo, il soggetto veniva trovato in compagnia di due uomini, anche loro già noti alle forze dell’ordine, e sorpreso nel tentativo di occultare, sulla propria persona, piccole quantità di hashish.

Ricorrendone i presupposti, i Carabinieri operanti davano corso ad una perquisizione domiciliare all’esito della quale sono stati trovati altri quantitativi di sostanza stupefacente dello stesso tipo, in quantità modica, riposti nel soggiorno dell’abitazione. Date le condotte rilevate all’atto del controllo e le circostanze che ne hanno determinato l’evoluzione, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sarà altresì segnalato per l’inosservanza degli obblighi derivanti dalla sottoposizione agli arresti domiciliari. Lo stupefacente rinvenuto è stato posto sotto sequestro a disposizione dell’A.G.