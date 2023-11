Benevento – TEST TEATRO STAGE parteciperà alla presentazione del libro “Il mostruoso femminile”

Sabato 25 novembre alle ore 18

Sabato 25 novembre alle ore 18, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, TEST TEATRO STAGE, Laboratorio di recitazione e sperimentazione scenica curato da Monica Carbini (che svolge i suoi corsi a Benevento, presso il centro di produzione di Accademia di Santa Sofia), parteciperà con una lettura performativa, alla presentazione del libro “Il mostruoso femminile”, presso la libreria caffetteria, Ubik Liberi Tutti, di Benevento.

In scena, in libreria, non solo Monica Carbini, ma anche unnutrito gruppo di allieve e allievi del suo corso, che hanno voluto aggiungere la loro voce a questo importante appuntamento con l’attualità bruciante, fatta di eventi delittuosi e sfregi inaccettabili, sempre assurdamente e costantemente in crescita, nei confronti delle donne.

L’evento si propone di condividere e stimolare una serie di riflessioni sulla condizione femminile e gli stereotipi di genere, promuovendo approfondimenti e soluzioni per una cultura di libertà ed emancipazione femminile. Durante la presentazione si conoscerà il lavoro della Cooperativa Sociale“Nuovi incontri” che si occupa di contrasto alla violenza sulle donne, con un costante presidio sul territorio.

A presiedere l’incontro saràSylenia Garzone, dottoressa magistrale in psicologia applicata, esperta in politiche di genere,e operatrice antiviolenza, coadiuvata da Giovanna Altieri, assistente sociale, anche leioperatrice antiviolenza. Tutto il pubblico sarà invitato a partecipare al dibattito, portando, se lo desidera, una sua testimonianza.