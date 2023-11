Venerdì 24 novembre, alle ore 18.30, nell'Aula consiliare del comune

Vietri – Venerdì 24 novembre, alle ore 18.30, nell’Aula consiliare del comune di Vietri sul Mare, si terrà l’evento, a ingresso libero, a cura della Commissione Pari opportunità, ”La fragilità delle donne millennium”, per la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, che si celebra il giorno seguente. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Vietri sul Mare, dottor Giovanni De Simone e dell’architetto Angela Infante, vicesindaco della prima cittadina della Costiera amalfitana e assessore alle Pari opportunità, sono previsti gli interventi di: Patrizia D’Errico, scrittrice ed insegnante; Giuseppe Foscari, professore di Storia – Dipartimento di Studi politici e sociali DISPS dell’Università degli studi di Salerno; Antonio Marrazzo, avvocato amministrativo; Angela Marino, avvocato civilista; Donatella Rega, dottoranda del Dipartimento di Studi politici e sociali DISPS; Danilo Salvatori, presidente dell’Accademia UDS (Urban Defence System) di Salerno. Modera l’incontro la giornalista e inviata Rai Laura Placenti. Commento musicale a cura del quartetto al femminile Harmonias Quartet. Il progetto grafico del’evento è a cura dell’architetto Daniela Scalese. Per l’occasione l’assessore alla Ceramica, avvocato Daniele Benincasa, ha voluto organizzare una installazione di scarpette rosse in ceramica, realizzate dai ceramisti Marino D’Arienzo, Luigi Del Forno, Enzo D’Arienzo e Ceramica Bisogno, collocate lungo le scale del municipio di Vietri sul Mare, illuminate da una candela, per non ‘spegnere la luce’ sulle tante donne vittime di femminicidio che si registrano ogni anno nel nostro Paese. Altre scarpette rosse in ceramica saranno posizionate nelle vetrine dei negozi adiacenti Palazzo d’Avossa, sede del Comune di Vietri sul Mare.