L’iniziativa della Polizia di Stato

Avellino – In occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, che ha avuto luogo il 20 novembre per ricordare la Convenzione internazionale approvata nel 1980 dall’Assemblea delle Nazioni Unite a New York e successivamente ratificata in 193 stati, personale del Commissariato P.S. di Ariano Irpino (Av) ha tenuto un incontro con gli alunni dell’I.C. “ Stanislao Mancini” di Ariano Irpino (Av).

L’iniziativa, promossa dall’Istituto comprensivo e dal Centro Servizi Volontariato Irpinia Sannio Ets nell’ambito del progetto “il Mantello condiviso – parole e azioni di solidarietà ”, ha registrato la partecipazione della Dr.ssa Carla Adriana Clelia Miele, Presidente C.A.M. Telefono Azzurro Sez. Benevento ODV, della Dr.ssa Amalia Benevento, Presidente Comitato Provinciale UNICEF Avellino e del Vice Questore Dr.ssa Maria Felicia Salerno, Dirigente del Commissariato P.S. di Ariano Irpino (Av), alla presenza degli alunni delle quinte classi della scuola primaria e quelli della scuola secondaria di primo grado che hanno animato la mattinata con riflessioni interdisciplinari sul tema.

Particolarmente apprezzato è stato l’intervento del Vice Questore Dr.ssa Maria Felicia Salerno che ha suscitato interesse tra i presenti fornendo preziosi consigli e indicazioni riguardanti l’attività di prevenzione e repressione svolta quotidianamente dalla Polizia di Stato per tutelare i diritti dei minori e degli adolescenti ponendo particolare attenzione alla tematica riguardante le vittime di violenze di genere e di abusi sessuali, di bullismo e cyberbullismo, alla devianza minorile e a tutti i mezzi per prevenire e contrastare tali fenomeni.

Il proficuo dialogo instaurato nel corso della mattinata, scaturito dalle numerose richieste da parte dei giovanissimi, ha permesso agli alunni di confrontarsi sui temi affronti nella giornata e di rafforzare il senso di legalità e il legame con la Polizia di Stato.