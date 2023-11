Palazzo Cavalcanti Via Toledo, 348 - Martedì 21 novembre | ore 11.00

Napoli – Domani 21 novembre alle ore 11.00 presso la sede del Servizio Cultura del Comune di Napoli, sito in Palazzo Cavalcanti, via Toledo 348 (primo piano), si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “PERIFE-BIBLIO – Ricostruire il sistema bibliotecario napoletano partendo dalle periferie”, vincitore del bando “Biblioteche e Comunità” finanziato dal Centro per il libro e la lettura (CEPELL) e Fondazione con il Sud e finalizzato alla valorizzazione di tre biblioteche dell’area est di Napoli: la biblioteca “G. Andreoli”, sita nella IV municipalità, e le biblioteche “P. Cozzolino” e “G. Deledda” della VI municipalità.

Interverranno:

Stefano Consiglio | Presidente “Fondazione Con il Sud”

Andrea Mazzucchi | Consigliere del Sindaco di Napoli per le biblioteche e la programmazione culturale integrata

Pietro Sabatino | Presidente dell’Associazione Noi@Europe, ente capofila del progetto