Le iniziative dell’amministrazione comunale per dire NO alla violenza sulle donne

In occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Lauro ha promosso una serie di iniziative dal titolo “D’AMORE NON SI MUORE” volte alla sensibilizzazione nei confronti di un tema delicato come quello della violenza di genere ma sempre purtroppo attuale, anche alla luce di quanto accaduto ultimamente alla giovane Giulia Cecchettin ennesima vittima di un rapporto tossico.

Martedì 21 novembre alle ore 10.00 la scrittrice Michela Buonagura, autrice del libro “CENTO PASSI, STORIE DI DISAMORE” incontrerà gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “ B. Croce” e quelli dell’ ISIS “Nobile – Amundsen” e terrà una conferenza – dibattito sull’argomento in questione.

Giovedì 23 novembre alle ore 19.00 avrà luogo uno spettacolo dal titolo “DONNE CHE IN…CANTANO” a cura degli “ Chapeaux”

Sabato 25 novembre alle ore 18.30 un’ intensa rappresentazione fatta di musica, immagini e parole dal titolo quanto mai evocativo “SO’ FEMMENE” a cura della compagnia teatrale “ Teatr@rci”. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Fonte Nova.

Tutte le iniziative in programma si svolgeranno all’ Interno dell’Auditorium “ San Filippo Neri”