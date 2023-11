38enne arrestato dai Carabinieri

Nusco (Av) – I Carabinieri della Stazione di Nusco, coordinati dalla Procura della Repubblica di Avellino, hanno tratto in arresto un 38enne del posto ritenuto responsabile di sequestro di persona e maltrattamenti nei confronti della convivente. Venerdì scorso, i Carabinieri sono intervenuti presso un’abitazione di Nusco dove era stata segnalata un’ennesima vessazione in atto nei confronti di una donna. All’arrivo dei militari dell’Arma la vittima è stata trovata rinchiusa in casa insieme a uno dei due figli minori avuti dal compagno. Nel corso delle indagini è emerso che la stessa era stata anche minacciata con un coltello da cucina e che il comportamento vessatorio e minaccioso del compagno (verosimilmente legato a stati di alterazione di varia natura) durava già da qualche anno e avveniva anche alla presenza dei minori. L’arrestato, persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva, si trova attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Avellino in attesa dell’udienza di convalida.