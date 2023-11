Il Commissario Lenarčič in Svizzera

Conferenza dei donatori umanitari di Geneva Call

Il Commissario per la Gestione delle crisi, Janez Lenarčič, partecipa oggi alla conferenza dei donatori organizzata a Ginevra dall’organizzazione umanitaria Geneva Call, di cui l’UE è il principale donatore. Il Commissario Lenarčič terrà riunioni bilaterali con l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, il Segretario generale della Federazione internazionale delle società nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa, Jagan Chapagain, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, e il Direttore generale di Geneva Call, Alain Délétroz, sulle urgenti questioni umanitarie globali, tra cui il sostegno dell’UE negli interventi di aiuto a Gaza.

Dato che i conflitti armati rimangono la causa principale delle esigenze umanitarie, che continuano ad aumentare a livello mondiale, il Commissario Lenarčič sottolineerà la crescente complessità degli sforzi volti ad alleviare le sofferenze umane in contesti di conflitto. Essendo tale complessità dovuta principalmente alla crescente inosservanza del diritto internazionale umanitario da parte di attori statali e non statali, il Commissario ricorderà che il rispetto delle leggi di guerra è fondamentale per un’assistenza umanitaria efficace ed efficiente