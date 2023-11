Recandosi per tempo, sarà possibile occupare i posti ed assistere comodamente all’evento “L’Arte di realizzare l’impossibile”

Avellino - Ultimi 500 posti disponibili per partecipare gratuitamente allo spettacolo in programma domani, venerdì 17 novembre, alle ore 21, presso il Palazzetto “Giacomo Del Mauro”, nell’ambito del tour “Vite: storie di Felicità”, ideato e progettato da Generali, con il coinvolgimento dei giovani delle scuole superiori, e presentato questa mattina in conferenza stampa.

Per partecipare basterà iscriversi attraverso il link https: //unavitapiu.generali.it/it/tourvite/71c19f57c153fa4fb1b051c7965a8151/vvv, e compilare i campi richiesti. Recandosi per tempo, con un minimo di anticipo, sarà possibile occupare i posti ed assistere comodamente all’evento “L’Arte di realizzare l’impossibile”, con performer, maghi e illusionisti che, attraverso le loro abilità, dimostreranno concretamente che l’impossibile non esiste.