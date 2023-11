Incontro organizzato dall’associazione M.A.P.S. Movimento Attivo Politico e Sociale e dal Club Rotaract

Domenica 19 novembre alle ore 17:00 presso il “Circolo della Stampa” di Avellino, corso Vittorio Emanuele II, il club Rotaract Sant’Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto e l’associazione M.A.P.S. Movimento Attivo Politico e Sociale organizzano un momento di confronto sul fenomeno della violenza sulle donne.

Durante l’incontro parteciperanno figure istituzionali e professionisti del mondo dell’associazionismo che illustreranno un’analisi dettagliata del problema e forniranno in base ai propri ruoli gli strumenti e le misure per contrastarlo. La tavola rotonda sarà moderata da Louis Stanco, segretario del M.A.P.S. e da Angelo Di Pietro, presidente del Club Rotaract S.A.L. Hirpinia Goleto e coordinatore del direttivo del M.A.P.S.. All’iniziativa porteranno il loro contributo la dott.ssa Marianna Lomazzo, Consigliera di Parità della Regione Campania, la dott.ssa Rosaria Bruno presidente dell’Osservatorio Regionale contro la violenza sulle donne, Gaetano Loffredo, Componente Comitato Unico Garanzia Università degli Studi di Napoli Federico II, Angela Pepe, psicologa clinica e psicoterapeuta, Anna Maria Iodice, presidente del club Rotaract di Battipaglia e responsabile del progetto Rotaract ‘‘Medea’’ di sostegno alle donne vittime di violenza e l’avvocato Francesco Urraro, membro del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato e già senatore della XVIII Legislatura. In concomitanza dell’incontro, nella sala del “Circolo della Stampa”, durante l’intera giornata di domenica sarà presente la Mostra in “Rosa” allestita da Simona Maietta che affronta un viaggio nella sfera femminile, affrontando tematiche sociali, culturali e soprattutto psicologiche.