L'evento si terrà a Madrid il 16 e il 17 novembre 2023

Domani Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, e Ylva Johansson, Commissaria per gli Affari interni, ospiteranno a Madrid la conferenza ad alto livello sulla migrazione legale.La conferenza, organizzata dalla Commissione e dalla presidenza spagnola del Consiglio dell’Unione europea, si svolge il giorno dopo l’adozione da parte della Commissione di una nuova serie di proposte sulla mobilità delle competenze e dei talenti e riunisce rappresentanti chiave delle istituzioni dell’UE, degli Stati membri, dei partner internazionali, dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni, dell’UNHCR, delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei sindacati e della società civile. L’obiettivo è facilitare le discussioni sullo stato attuale della migrazione di lavoratori nell’UE, sulle tendenze, sulle sfide e sulle nuove soluzioni.

Giovedì la Commissaria Johansson pronuncerà il discorso di apertura e parteciperà poi alla sessione ad alto livello sulla migrazione di lavoratori nell’attuale contesto europeo e mondiale, durante la quale presenterà la proposta relativa al bacino di talenti dell’UE. Il Vicepresidente Schinas e la Commissaria Johansson parteciperanno alla tavola rotonda sulla collaborazione con i paesi di origine e di transito per incrementare i partenariati volti ad attirare talenti, con la partecipazione dei principali paesi terzi per la migrazione.

Venerdì le discussioni a livello di esperti si concentreranno sui progressi, sulle sfide e sui risultati del pacchetto su competenze e talenti proposto dalla Commissione nel 2022. Sarà inoltre affrontata la questione delle carenze di manodopera, a favore della sostenibilità e della crescita in settori specifici, come l’assistenza sanitaria e i trasporti. La Commissione infine presenterà ai partecipanti anche la proposta recentemente adottata relativa al bacino di talenti dell’UE e ai partenariati volti ad attirare talenti.

La conferenza sarà trasmessa qui in diretta streaming dal ministero spagnolo per l’Inclusione, la sicurezza sociale e la migrazione a partire dalle ore 9:30 del 16 novembre e dalle ore 10:00 del 17 novembre.