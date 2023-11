Si terrà mercoledì 15 novembre alle ore 12.00, presso la Sala Martiri di Nassirya

Si terrà mercoledì 15 novembre alle ore 12.00, presso la Sala Martiri di Nassirya del Palazzo del Consiglio Regionale della Campania al Centro Direzionale Isola F/8, la firma del protocollo d’intesa tra l’Ufficio del Garante dei disabili della Regione Campania Paolo Colombo e il Governatore dei Lions International Distretto 108 YA Pasquale Bruscino. Un evento importante che sigla una più stretta collaborazione e mette in sinergia l’Ufficio del Garante e i Lions del Distretto 108 YA (Basilicata – Calabria – Campania) sul tema della disabilità che è di grande rilevanza in particolare per la vita delle persone e dei loro familiari e di tutta la società in cui viviamo. Nel protocollo “Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania e l’Associazione Lions International Distretto 108YA stabiliscono di avviare percorsi di collaborazione volti a promuovere, valorizzare e supportare attività riguardanti, in particolare, le seguenti azioni:  promuovere la piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità;  favorire l’integrazione e inclusione sociale delle persone con disabilità;  supporto per l’individuazione, la promozione e la valorizzazione di buone prassi per i percorsi di inclusione nelle comunità locali;  rilevazione dei bisogni per la realizzazione di percorsi informativi e formativi condivisi sui temi afferenti la disabilità;  promozione delle buone pratiche territoriali attraverso gli strumenti informativi;  attivazione di tavole rotonde, workshop, percorsi formativi sulla disabilità;  promozione di una cultura dell’accoglienza e della solidarietà verso i più deboli e bisognosi. Le parti si impegnano a collaborare attraverso un confronto attivo e costante nell’individuazione degli obiettivi da raggiungere, delle procedure, delle metodologie da attivare, degli strumenti e delle competenze da mettere a disposizione, che saranno individuate e finalizzate ad avviare una attività comune a favore delle persone con disabilità del territorio della Campania”. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avvocato Paolo Colombo dichiara: “Il protocollo d’intesa con l’associazione dei Lions International Distretto 108 YA è espressione del principio di sussidiarietà orizzontale. Ringrazio i Lions per le tante attività meritorie di servizio verso le persone con disabilità. Sono convinto che con questo accordo di collaborazione si intraprenderà un percorso ancora più incisivo per far fronte ai bisogni dei più fragili.” “I Lions International del Distretto 108 YA – sottolinea il Governatore Pasquale Bruscino – da sempre sono impegnati a tutelare e sostenere le persone con disabilità e le loro famiglie con iniziative di sensibilizzazione, assistenza, sostegno e con proposte anche di carattere normativo. Con la sottoscrizione del protocollo con il Garante dei disabili della Regione Campania abbiamo voluto dare un ulteriore segnale di presenza, “affidabilità e concretezza”, proprio fornendo la nostra disponibilità nel mettere a disposizione le professionalità dei soci Lions a supporto delle persone con disabilità o di Associazioni di disabili; organizzare iniziative di sensibilizzazione o a carattere informativo-formativo sui diritti delle persone con disabilità ed a favore della loro “vita indipendente”, per contribuire all’abbattimento di barriere architettoniche, sensoriali e mentali ed all’eliminazione di pregiudizi e discriminazioni; collaborare con Istituzioni ed Associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, anche al fine di sollecitare eventuali interventi legislativi; far parte di una rete di Istituzioni, Enti, Associazioni, Fondazioni etc. costituiti, in nome della cittadinanza attiva, per l’efficacia e continuità di concrete iniziative destinate a migliorare la qualità di vita delle persone disabili; proporre Progetti formativi alle Scuole di ogni Ordine e grado finalizzati all’inclusione ed a una nuova percezione della disabilità e della “diversità”, in particolare nell’ottica dell’“integrazione al contrario” propugnata dai materiali didattici “Kairos”. Ritengo che il Distretto 108 YA e in particolare i Lions Clubs della Campania possano costituire un reale valido supporto alla preziosa e rilevante azione svolta dall’Ufficio del Garante dei disabili nell’ottica degli scopi e degli obiettivi propri dei Lions International”.