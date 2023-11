Carenza autisti di mezzi pesanti

Le statistiche elaborate dalle associazioni di categoria riferiscono che in Italia c’è una carenza di almeno 20.000 autisti di camion. Meritocrazia Italia propone che sia affidata all’Esercito Italiano la missione di formare giovani alla guida dei mezzi pesanti, istituendo un periodo di ferma breve finalizzato alla frequentazione dei corsi di guida, da effettuare nelle caserme italiane. Consentire a quei giovani che aspirano a intraprendere il mestiere di autista di poter soddisfare il proprio desiderio senza bisogno di indebitarsi o far indebitare la propria famiglia, potrebbe consentire di risolvere un problema reale in tempi relativamente brevi.

