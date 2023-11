Jazz Mediterranée, il profumo di Mansfield

Una ‘partitura di profumi’ firmata dalla maison d’eccellenza

Proprio come in una partitura musicale, le note olfattive di ‘Jazz Mediterranée’ si susseguono in accordo armonioso fra loro. Firmata dalla maison d’eccellenza MANSFIELD, questa fragranza irresistibile e avvolgente come il grande jazz, si compone di un jus che rivela note di testa di bergamotto e arancio, un cuore di gelsomino e rosa, su un fondo di legno di cedro, ambra, patchouli e legno guaiaco. Un profumo che è un viaggio nel suono e nella libertà, una leggera carezza…a suon di musica. Jazz Mediterranée è il secondo dei sei profumi d’autore firmati da MANSFIELD per il 2023. I loro nomi sono evocativi e coinvolgenti, e la loro creazione ha rappresentato una sfida importante ma avvincente: “Ame Noire, Bois Extreme, Jazz Mediterranée, Passepartout, Fumée Noble e Bagarre sono le nostre sei creazioni, omaggi alla storia di un brand che ha superato la soglia dei 25 anni di attività” spiegano Massimo e Simona Scalella, che guidano il brand d’eccellenza i cui profumi, da Napoli e dall’Italia, conquistano tutto il mondo.