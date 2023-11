Il 16 novembre, una giornata di sensibilizzazione e di educazione dei più giovani ad una guida in sicurezza

Il prossimo 19 novembre si celebrerà la “Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada”, dedicata a quanti hanno perso la vita sulla strada ed ai loro familiari. In vista di tale data, questa Prefettura, d’intesa con la Polizia Stradale, con il contributo dell’Ufficio Scolastico e con la collaborazione di tutte le Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, dell’Automobil Club e dell’Associazione Vittime della Strada, ha organizzato per domani, 16 novembre, una giornata di sensibilizzazione e di educazione dei più giovani ai comportamenti da adottare per salvaguardare la vita propria e altrui attraverso una guida in sicurezza. Nell’occasione, a partire dalle ore 9.30, in Piazza Libertà, alcune classi del Liceo Scientifico “P.S. Mancini” di Avellino avranno modo di approfondire le regole della circolazione stradale e sperimentare l’utilizzo di simulatori di guida in stato di ebrezza, oltre ad altre apparecchiature e mezzi in dotazione alle componenti impegnate sulla sicurezza nelle strade. Si tratta di un importante momento ideato per richiamare l’attenzione sulla necessità di seguire condotte di guida corrette, a tutela di tutta la comunità degli utenti della strada che vedrà anche un coinvolgimento dei più piccoli, grazie anche all’intervento del Comune di Avellino.