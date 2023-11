Venerdì 17 novembre alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare di Vietri sul Mare

Toni Capuozzo alla 6^ Edizione DiVini Libri Chiacchierata con l’Autore. Venerdì 17 novembre alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare di Vietri sul Mare, ci sarà la seconda presentazione prevista nel calendario della 6^ Edizione “DiVini Libri Chiacchierata con l’Autore”. Ospite il giornalista, scrittore e conduttore televisivo Toni Capuozzo che presenterà il suo ultimo libro “Nessuno più canta per strada”, edito da Edizioni Biblioteca dell’immagine. Toni Capuozzo è nato a Palmanova (UD) alla fine del 1948, da madre triestina e padre napoletano. E’ vincitore di diversi premi letterari e giornalistici, tra cui il Saint Vincent, l’Ilaria Alpi, il Flaiano, il Max David, il Premiolino, l’Hemingway. È autore di numerosi libri. Ad introdurre l’autore sarà il giornalista Francesco Grillo, co-organizzatore della rassegna letteraria insieme a Raffaele Agresti mentre la giornalista Rossella Graziuso avrà il compito di moderare l’incontro. In apertura i saluti del Sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone e del Dr. Ciro Bello, produttore vinicolo che illustrerà le caratteristiche del suo vino Manumea un primitivo della Cantina Bello. Le letture saranno invece affidate all’attore Raffaele Sansone. Partner dell’evento: RCS75, Convergenze SpA Società Benefit, L’Ora, Pro Loco Vietri sul Mare, Assocciazione Strutture ExtraAlberghiere Vivere Vietri sul Mare, Associazione Italiana Biblioteche sez. Campania, CampaCultura e 2RentCar.