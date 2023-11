Il Palazzo Mafra per la mostra d'arte Surrealism Now con 4 dipinti che volano in California

Internazionale Surrealismo Now al Palazzo di Mafra, Portogallo e le sue avventure in California, USA del surrealista Santiago Ribeiro

Mafra, Portogallo, UE, 11/02/2023 - L’International Surrealism Now si terrà il prossimo giugno 2024 al Palácio de Mafra in Portogallo con 124 artisti, 51 paesi.

Dopo aver già visitato le città di Lisbona, Porto, Setúbal, Amadora, Lousã, Figueira da Foz, Aveiro, Coimbra, il Museo Conimbriga e il Palazzo Medievale del Castello di Ega.

Questo progetto innovativo è presentato da Santiago Ribeiro, pittore surrealista portoghese, che si dedica alla promozione del Surrealismo del 21° secolo, attraverso mostre presentate negli ultimi 8 anni in varie parti del mondo.



Le opere dell’artista surrealista Santiago Ribeiro sono state viste volare nel cielo di San Juan Capistrano, California, USA, con il numero 23-034751 sullo sfondo. Un’indagine sul furto di opere dell’artista surrealista Santiago Ribeiro è stata aperta dagli agenti di polizia di San Juan Capistrano, California, USA, con il protocollo numero 23-034751. Le opere di Ribeiro hanno già girato diversi paesi e diverse città del Nord America come New York, Dallas, Los Angeles, Mississippi, Indiana, Denver, oltre ad essere esposte sui maxischermi del Nasdaq e della Reuters a Times Square a New York come così come molti altri.

Jolarson@ocsheriff.gov Anyone with any information should contact the San Juan Capistrano Police Services, using this email:

L’artista surrealista portoghese Santiago Ribeiro è il mentore e promotore della più grande mostra surrealista globale del 21° secolo, International Surrealism Now, il suo lavoro è stato esposto in tutto il mondo, oltre che a Berlino, Mosca, New York, Dallas, Los Angeles, Mississippi, Indiana, Denver, Varsavia, Saint Nantes, Parigi, Londra, Vienna, Pechino, Firenze, Madrid, Granada, Barcellona, Lisbona, Belgrado, Montenegro, Romania, Giappone, Taiwan, Brasile, Minsk, Nuova Delhi, Jihlava (Repubblica Ceca ) e Caltagirone in Sicilia e diverse città del Portogallo. Times Square, a New York, negli Stati Uniti, ha pubblicato più volte informazioni sulla sua mostra e i collezionisti hanno raccolto le sue opere in molti paesi.

SR