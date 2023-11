Cervinara (Av) – Localizzato e arrestato ladro beneventano

Chiede l’intervento della Polizia per il furto dell’auto, dimenticando di averla parcheggiata in altra zona.

Gli Agenti del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Cervinara hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Benevento presso il Tribunale di Avellino – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di un 36enne beneventano, residente in Cervinara. Il predetto, dovendo espiare la pena residua di anni 6 e mesi 5 di reclusione per essersi reso autore del furto di ingente quantitativo di rame asportato da alcuni depositi dislocati lungo i binari ferroviari di molte tratte della provincia nonché di svariati furti in appartamento, commessi presso abitazioni nelle contrade periferiche del Comune di Cervinara. Dopo essere stato localizzato è stato condotto in Commissariato e al termine degli accertamenti di rito associato presso il complesso penitenziario “Antimo Graziano” di Avellino.

Gli Agenti della Sezione Volanti sono intervenuti a seguito di segnalazione di un cittadino di Avellino il quale, visibilmente scosso, riferiva agli Agenti intervenuti sul posto di aver subito il furto della propria autovettura. Dopo aver acquisto elementi in ordine al modello e al numero di targa sono subito iniziate le ricerche, conclusesi in breve tempo in quanto l’auto veniva rintracciata in altra zona della città. Il proprietario dell’auto veniva immediatamente notiziato dell’avvenuto ritrovamento e della zona in cui era parcheggiata e solo allora si rendeva conto di aver commesso un “terribile” errore. Infatti, scusandosi con i poliziotti e rammaricato per l’accaduto riferiva loro di aver completamente dimenticato di aver lascialo l’auto in sosta nella zona del ritrovamento e di essere andato nel panico non vedendo l’auto parcheggiata nell’abituale zona di residenza.