Al centro la normativa sulle materie prime critiche

Da oggi a venerdì 17 novembre, l’8° edizione della Settimana delle materie prime riunirà un’ampia gamma di parti interessate per discutere di politiche e iniziative nel settore. Questa edizione fornirà anche una panoramica delle attività in corso nell’UE. Tra gli eventi di rilievo figurano la 10° conferenza annuale ad alto livello del partenariato europeo per l’innovazione (PEI) sulle materie prime. L’evento ibrido, organizzato in collaborazione con la piattaforma delle risorse minerarie Eumicon, si svolgerà mercoledì. Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, pronuncerà un discorso.

La conferenza affronterà temi chiave quali le materie prime per la transizione energetica, le possibilità di investimento, i progetti strategici e la promozione di partenariati strategici nel settore delle materie prime. La Settimana si concentrerà sulla normativa dell’UE sulle materie prime critiche ed esaminerà molti temi, tra cui le materie prime critiche e strategiche, i progetti strategici, gli investimenti, le autorizzazioni, l’esplorazione, l’innovazione, la circolarità e i partenariati internazionali.

La Settimana delle materie prime consente alla Commissione di dialogare con le varie parti interessate, tra cui dirigenti del settore, ricercatori, responsabili politici e società civile. L’obiettivo è promuovere l’innovazione, catene di approvvigionamento sostenibili e resilienti e una gestione responsabile delle risorse.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web della Settimana delle materie prime.