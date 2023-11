Ieri le visite gratuite di prevenzione

Avella (Av) -Si è tenuta ieri, domenica 12 novembre 2023, una nuova giornata dedicata alla prevenzione in rosa, organizzata dall’associazione Amos Partenio nel comune di Avella. Presso il Convento dei Francescani, in Corso Vittorio Emanuele, diversi specialisti hanno effettuato le visite gratuite: hanno partecipato il senologo dottor Carlo Iannace, l’ecografista dottor Michele Capozzi e il nefrologo dottor Giovanni Cibelli.

Tantissime le persone che hanno aderito all’iniziativa, continuando a credere nel forte valore della prevenzione che salva la vita. Per questo i ringraziamenti dell’Amos Partenio vanno innanzitutto a tutti coloro che hanno partecipato sottoponendosi ai controlli gratuiti e ai medici per il loro prezioso operato.

Si ringraziano anche l’amministrazione comunale di Avella, il sindaco dottor Vincenzo Biancardi per la disponibilità, e l’associazione Masci Avella 1 “Chiara e Francesco”, per la calorosa accoglienza e per la donazione effettuata in favore dell’iniziativa “Sette Passi per un Sorriso”, la raccolta fondi solidale per sostenere i piccoli pazienti oncologici e per i ragazzi affetti da autismo. Un ringraziamento speciale va anche alle volontarie che donano tempo e cuore alla prevenzione.

L’Amos Partenio vi dà appuntamento alle prossime giornate dedicate alla prevenzione su tutto il territorio irpino e non solo. Per tutte le informazioni è possibile seguire il calendario rosa sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.