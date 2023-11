Ariano Irpino (Av) – “Il Teatro in Città”

La Compagnia Teatrale "La Fermata" vi aspetta domenica 19 novembre, ore 18:00, al Museo Civico e della Ceramica

Ariano Irpino – La Compagnia Teatrale “La Fermata” vi aspetta domenica 19 novembre, ore 18:00, al Museo Civico e della Ceramica di Ariano Irpino (AV) per presentare al pubblico la Stagione Teatrale 23/24: “Il teatro in città” (Direzione Artistica: Francesco Teselli e Gilda Ciccarelli). Quest’anno, in accordo con il Comune di Ariano Irpino che patrocina l’iniziativa, si è deciso di ospitare il cartellone all’Auditorium Comunale (splendido teatro cittadino da poco ribattezzato “Lina Wertmüller”).

Intanto, segnate le date! Ce n’è per tutti i gusti! Il 28 e il 29 dicembre inaugura “La Fermata”, con una rilettura pazza de “La Locandiera” di Goldoni; il 14 gennaio la “Red Roger Compagnia”, con le “elettriche” sperimentazioni di “Edison VS Tesla”; il 25 febbraio “I Pappici”, con ” ‘A Figliata”, un classico del teatro dialettale di Viviani; il 15 marzo la “Toy Company”, con il loro “Revolution”, tra Shakespeare e Millennials; e chiude di nuovo “La Fermata”, con la tragicommedia “Carmela la Sanguinaria”, un’antica storia arianese!

Per info.: 3490702670 / 3665221209.

Abbonamento: 40€

Singolo spettacolo: 12€ (botteghino) – 10€ (prevendita).