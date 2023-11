Richiesta intervento anche attraverso il ricorso al potere sostituito

Il M.I.D. comunica ai cittadini che all’esito dell’ultimo Consiglio Comunale ad Avellino, il quale non ha fatto passi avanti rispetto all’apertura del Centro dell’Autismo di Avellino, ha interessato con P.EC. in data odierna il Presidente della Regione Campania, il Signor. Prefetto di Avellino, l’Ispettorato della Funzione Pubblica di Roma e per quanto di rispettivo interesse il Sindaco del Comune di Avellino e il Direttore Generale della A.S.L. di Avellino, circa quanto segue e che di seguito si riporta in nota con preghiera di diffusione:

“OGGETTO: Richiesta intervento anche attraverso il ricorso al potere sostituito al fine di garantire la

continuità amministrativa nell’affidamento della struttura del Centro Valle di Avellino

all’ASL di Avellino per adibirlo a Centro Diurno Autismo – Valle-Avellino: Modulo di

10 posti adolescenti (in corso di attivazione), nel rispetto della suddetta destinazione

d’uso per cui la medesima struttura è stata realizzata e finanziata con fondi pubblici

per un importo complessivo di oltre 4 quattro milioni di euro.

Pregiatissimi,

al fine di soddisfare a pieno i livelli essenziali di assistenza dei soggetti affetti da spettro autistico, a garanzia innanzitutto di una precoce diagnosi e cura, anche nel territorio dell’ASL della Provincia di Avellino, si chiede un risolutivo intervento delle SS.VV., ricorrendo se del caso anche ai rispettivi poteri sostitutivi, per garantire ad Horas la piena ed immediata disponibilità della struttura del Centro Valle di Avellino all’ASL di Avellino per l’attivazione del programmato Centro Diurno Autismo- Valle- Avellino con modulo di 10 posti adolescenti, cosi come da tempo promesso alla cittadinanza di riferimento in concomitanza dell’attivazione di altro analogo Centro Diurno Autismo di S. Angelo dei Lombardi ed ancora pubblicizzato sul sito dell’ASL link

https://www.aslavellino.it/index.php/it/azienda/strutture/dipartimenti/dipartimento-salute-mentale/neuropsichiatria-infantile.

L’Ispettorato della funzione pubblica, in relazione ai compiti attribuiti dall’art.60 c.6 del decreto Legislativo 30.3.2001 n.165, come ridefiniti dall’art.71 del decreto Legislativo 27.10.2009 n.150 e successive modificazioni ed integrazioni, è pregata di valutare opportuna vigilanza sulla conformità dell’azione amministrativa rispetto ai principi di imparzialità e buon andamento considerati i tantissimi anni trascorsi per la realizzazione della struttura Valle con fondi pubblici destinata a Centro Autismo e la sequela in atto che non vede ancora l’operatività dell’ASL di Avellino per svolgere il programmato servizio, già programmato e come sopra pubblicizzato sul proprio sito.