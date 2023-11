Primo spettacolo della nuova stagione

In occasione dell’inaugurazione della nuova stagione teatrale, in programma domani 11 novembre, con lo spettacolo di Massimo Ranieri, “Tutti i sogni in volo”, i botteghini del Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino, siti in piazza Castello, saranno aperti al pubblico nei seguenti orari:

Venerdì 10 novembre dalle ore 16 alle ore 20

Sabato 11 novembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00

Presso la biglietteria del Teatro sarà possibile acquistare gli ultimi tagliandi per assistere allo spettacolo di Ranieri e acquistare in prevendita quelli relativi al prossimo appuntamento del 7 dicembre con il duo comico Pio & Amedeo. Inoltre, per quest’ultimo spettacolo, sarà possibile esercitare il diritto di prelazione riservato agli abbonati della passata stagione