COSMOPOL, tra le maggiori società nei servizi di vigilanza privata, alza gli stipendi e la Procura di Milano revoca il provvedimento di controllo giudiziario a cui era stato posta per caporalato e sfruttamento dei lavoratori

La società, in una nota, spiega di aver deciso di innalzare i salari degli addetti ai servizi di sicurezza non armata del dal primo Novembre 2023: «È stato definito un percorso progressivo che porterà a un aumento del 38% alla scadenza del Ccnl prevista per il primo aprile 2026».

Stamattina l’ Amministratore unico del Gruppo dott. Carlo LETTIERI ha reso pubblico il tutto.