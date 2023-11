Il movimento aderisce alla Petizione Popolare affinché disabili e pazienti in età evolutiva possano avere parità di cure nel settore della riabilitazione in Campania

Il M.I.D. aderisce alla Petizione Popolare affinché disabili e pazienti in età evolutiva possano avere parità di cure nel settore della riabilitazione in Campania, iniziativa promossa dai Centri Erogatori privati accreditati del territorio avellinese e dai Lavoratori delle strutture.

Aderiamo, al tempo stesso, offrendo il nostro patrocinio e la nostra attiva partecipazione alla manifestazione pubblica del 23 p.v indetta da ASPAT – Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale e Cittadinanzattiva Campania sul tema delle cure riabilitative complesse erogate nel territorio della A.S.L. Avellino dove si discuterà della rimodulazione del fabbisogno prestazionale del Comparto riabilitativo avellinese ed irpino e dell’equità distributiva delle risorse regionali per il superamento delle diseguaglianze territoriali, con l’obiettivo di mobilitare i cittadini assistiti, i lavoratori dei Centri e le strutture riabilitative private accreditate per una lotta di civiltà che garantisca in ambito LEA parità di cure ai disabili in età evolutiva, anziani, malati cronici e soggetti fragili, in uno ad una auspicata stabilità delle imprese sanitarie erogatrici del Servizio Sanitario Regionale.