Benevento – Secondo appuntamento della nuova Stagione Artistica

Gli ARS NOVA NAPOLI in concerto venerdì 10 Novembre

Venerdì 10 Novembre, alle ore 19.00, Accademia di Santa Sofia, per il secondo appuntamento della nuova Stagione Artistica, accoglierà, sempre al Teatro Comunale di Benevento, gli ARS NOVA NAPOLI, una delle band più conosciute e amate nel panorama della musica Nu Folk campana, citata persino come notabile esempio di nuova world music napoletana, dal popolare quotidiano on line britannico, The Guardian.

Accademia di Santa Sofia, sempre in fattiva collaborazione con Università del Sannio e Conservatorio di Benevento, rinnova il suo percorso sul territorio, con collaborazioni, di sempre più ampio respiro, e grazie alla crescente qualità e alla dinamicità del programma artistico/musicale, sempre più multidisciplinare e internazionale.

La direzione artistica è sempre di Marcella Parziale mentre la consulenza scientifica è curata da Aglaia McClintock.

Da quest’anno anche Banco Bpm affianca l’Accademia di Santa Sofia. Sostenere la cultura e promuovere la sua diffusione sui territori, anche attraverso iniziative musicali, rappresenta per la Banca un impegno concreto a favore delle comunità.

Con lo spettacolo “e senza acqua la terra more”, loro ultima fatica discografica, gli Ars Nova Napoli, proporranno una rivisitazione di brani tradizionali e folk d’autore del sud Italia, e composizioni inedite. Rileggendo con il loro gusto personale, ogni genere e stile, riproporranno con il loro peculiarissimo sound, le sonorità e le melodie delle musiche mediterranee, con le quali si sono formati e cresciuti. Grazie alla forte presenza scenica e al brio con cui approcciano la musica, alterneranno dirompenti esplosioni di “groove”, ad esecuzioni intimiste e raffinate, regalandoci un concerto unico e trascinante, capace di divertire ed emozionare il pubblico di ogni età.

La formazione è formata da Marcello Squillante, Fisarmonice e Voce, Bruno Belardi, Contrabbasso, Michelangelo Nusco, Violino, Tromba e Voce, Antonino Anastasia, Percussioni a cornice, Vincenzo Racioppi, Mandolino e Voce, Gianluca Fusco, Chitarra, Organetto e Voce.

Imperdibile come sempre anche il preludio scientifico che precederà il concerto. Il relatore, Giovanni Filatrella, professore associato di fisica sperimentale presso Unisannio, intratterrà il pubblico con l’affascinante intervento dal titolo La macchina del tempo.

I biglietti sono disponibili online su https://www.clappit.com/biglietti…/showProductList.html o fisicamente presso la Libreria Ubik LiberiTutti, Via Lungosabato Riccardo Bacchelli, 5, Benevento.

È possibile anche acquistarli direttamente in teatro, la sera dell’evento.

Per ulteriori informazioni: chiamare 0824.1901208, inviare messaggi WhatsApp a 371 1318590 o e-mail a accademiadisantasofia@alice.it, o seguire Instagram e Facebook.