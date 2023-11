"Il nostro territorio a livello occupazionale sta subendo un vero e proprio trauma"

Matera - “Assolutamente non deve essere perso alcun posto di lavoro anche nel nostro territorio, per tanto va a salvaguardare l’occupazione nei prossimi anni”. E’ quanto afferma Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’Ugl Matera in sintonia totale della posizione della federazione Nazionale dell’Ugl Telecomunicazioni dove, all’indomani della decisione del CDA di Tim di accettare la proposta di acquisto da parte del Fondo Kkr resta la nostra posizione iniziale di contrarietà allo scorporo della Rete, augurandoci, come giustamente ha dichiarato il Segretario Ugl Tlc Stefano Conti, che il contenzioso promesso da Vivendi non trasformi la società in un campo di battaglia legale, lasciando sul campo migliaia di famiglie.

“Nel nostro territorio Lucano e precisamente nella provincia di Matera, abbiamo tanti occupati nell’azienda e ora più che mai, la nostra attenzione deve essere mirata ad evitare che i lavoratori del gruppo Tim, i veri convitati di pietra di tutta la vicenda, diventino l’agnello sacrificale sull’altare dei bilanci aziendali. Il nostro territorio a livello occupazionale sta subendo un vero e proprio trauma, con uno tsunami di spopolamento pazzesco. Faremo noi Ugl con tutte le nostre forze, sintesi costruttiva per non far perdere nemmeno un posto di lavoro ritenendo – conclude Giordano – che occorre salvaguardare l’occupazione per i prossimi anni, così come i vari governi hanno continuamente ribadito, garantendolo, nel corso di questa infinita vertenza”.