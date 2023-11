Un luogo di ritrovo per molti giovani di quel centro, all’interno del quale - qualche settimana fa - i militari dell’Arma avevano arrestato in flagranza un 25enne del posto

Nel fine settimana, a Montemiletto, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno dato esecuzione all’ “ordine di sospensione delle attività” emanato dal Questore di Avellino ai sensi dell’art.100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con il quale è stata disposta la chiusura – per 15 giorni – di un circolo ricreativo ubicato nella centralissima Via Roma. Un luogo di ritrovo per molti giovani di quel centro, all’interno del quale – qualche settimana fa – i militari dell’Arma avevano arrestato in flagranza un 25enne del posto, gestore di fatto del circolo, trovato in possesso di circa 35 gr. di sostanze stupefacenti di varia tipologia, già suddivise in dosi, nonché di materiale per il taglio e confezionamento. Un locale pubblico che – nei fatti – veniva utilizzato quale base logistica per lo spaccio a Montemiletto. Per situazioni simili il nostro ordinamento prevede la possibilità di procedere, nei confronti del titolare della licenza, alla sospensione delle attività. Una prerogativa dell’Autorità Provinciale di P.S. che – accogliendo la puntuale richiesta dei Carabinieri di Mirabella Eclano – è stata prontamente esercitata dal Questore di Avellino. Un’ulteriore dimostrazione della costante opera che le Forze dell’Ordine della provincia, coordinate dal Prefetto di Avellino, continuano ad esercitare contro ogni tipologia di reato, facendo ricorso a tutti gli strumenti normativi messi a disposizione.