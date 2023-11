"Condanniamo con la massima fermezza questi atti efferati che vanno contro i nostri valori fondamentali"

Ieri la Commissione ha rilasciato la seguente dichiarazione sugli episodi di antisemitismo in Europa:

“Il numero degli episodi di antisemitismo in Europa ha raggiunto livelli altissimi negli ultimi giorni, ricordando alcuni dei periodi più bui della storia. Oggi gli ebrei europei vivono nuovamente nella paura. Assistiamo a un aumento della retorica e degli episodi antisemiti nell’Unione europea e nel mondo: bottiglie incendiarie lanciate su una sinagoga in Germania, edifici residenziali in Francia marchiati con la stella di David, un cimitero ebraico profanato in Austria, negozi ebraici e sinagoghe attaccati in Spagna, manifestanti che intonano slogan di odio contro gli ebrei. In questi tempi difficili l’UE è al fianco delle sue comunità ebraiche. Condanniamo con la massima fermezza questi atti efferati che vanno contro tutto ciò che l’Europa difende. Contro i nostri valori fondamentali e il nostro stile di vita.”

È possibile leggere la dichiarazione integrale qui.