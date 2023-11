Il costo previsto è di 199 euro con saldo sul posto

Stiamo organizzando un nuovo evento e ci piacerebbe averti tra gli ospiti. Ritiro al Rifugio e coaching per la crescita personale Metodo HPM – Al Rifugio con l’autore

Esiste, per tutti, il bisogno di fermarsi un attimo in un luogo tranquillo e immerso nella natura, fare il punto della propria situazione, e pianificare un proprio futuro ricco di significati. Farlo in presenza con l’assistenza di coach e assieme ad altri che condividono lo stesso intento è uno dei modi migliori per farlo. Ma dove? In un rifugio/wellness di montagna dove abbineremo il training in una formula speciale tra indoor e attività outdoor, dove la natura dà una mano al nostro intento.

Il weekend del 10-11 Febbraio Presso l’Hotel e Rifugio Wellness del Centro Fondo Campolongo (VI) si terrà quindi la 3° Edizione del ritiro di crescita personale “al Rifugio con l’Autore”. Esploreremo con le tecniche del coaching il nostro potenziale personale e quanto potenziale possiamo ancora esprimere. Per chi vuole intanto leggere un libro sul tema è disponibile il libro “Il Potenziale Umano” edito da Franco Angeli.

Per chi vuole vedere tutta la bibliografia scientifica del dott. Daniele Trevisani, da cui attingeremo, è disponibile a questo link.

I temi che tratteremo rispondono ai fondamenti del Metodo HPM:

lo sviluppo del benessere fisico, corporeo e bioenergetico della persona

la motivazione e le energie mentali, il benessere mentale

la crescita delle competenze strategiche

la capacità di pianificare un percorso di crescita personale

la vision, la spiritualità e la ricerca e rafforzamento della propria missione di vita (life purpose)

la psicologia dei nostri tempi personali (Modello T-Chart)

rivedere la nostra mission e vision personale e concretizzarla

ansia, paure e stati emotivi negativi. Le competenze di leadership emozionale

riempirsi di gioia, speranza, ottimismo. Il modello H.E.R.O.

orari: Sabato 9.30-18

Domenica 9.30-17

Il costo previsto è di 199 euro con saldo sul posto (E anche possibile dal 1 gennaio l’acquisto tramite Eventbrite con una piccola commissione aggiuntiva richiesta da Eventbrite stessa ricevendo immediatamente relativa fattura). Il costo non ha iva addizionale in quanto tenuto da soggetto in regime agevolato.

Per qualsiasi ulteriori informazioni è disponibile il form di contatto.

Vi aspettiamo!

• Dott. Daniele Trevisani, formatore e coach, scrittore

• www.studiotrevisani.it

• Cristina Turconi, formatore e coach, facilitatore, Master Trainer Certificata in Coaching Metodo HPM

• www.cristinaturconi.it

PS. Per chi apprezza il coaching e la crescita personale è anche disponibile il Master in Coaching e Sviluppo del Potenziale Umano, Metodo HPM, tenuto da Daniele Trevisani Academy, durata 6 mesi in forma one-to-one per la massima flessibilità e adattamento alle esigenze del partecipante. Ad oggi è ritenuto da Google Scholar il migliore master online in coaching in Italia (provare la ricerca su Google “migliore master in coaching in Italia” per verificare).