La Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Villani e la rappresentante del gruppo territoriale di Battipaglia Carmela Bufano: “Al fianco di famiglie e lavoratori”

“La priorità principale nella vertenza Fos-Prysmia è salvaguardare il futuro del nostro stabilimento di Battipaglia ad ogni costo, garantendo la sicurezza occupazionale e il ruolo strategico che questo sito riveste per lo sviluppo del nostro territorio. Accogliamo con favore l’iniziativa del Ministro Urso di convocare un tavolo di discussione, finalizzato a condividere un programma di investimenti su scala nazionale e a delineare un Piano Industriale che possa rilanciare l’attività produttiva dell’impianto, preservando i livelli occupazionali. La Fos-Prysmia rappresenta un’eccellenza del nostro territorio, un leader indiscusso nel suo settore, ed è stata per anni un punto di riferimento non solo nella nostra regione ma nell’intero Mezzogiorno. La sua possibile chiusura mette a rischio il futuro di oltre 300 dipendenti, insieme a un indotto che coinvolge altre 600 famiglie. Nel passato, abbiamo dimostrato la nostra determinazione nel prevenire la chiusura di siti di eccellenza in Campania, e continueremo a farlo” . A dirlo in una nota congiunta sono la Coordinatrice del Movimento 5 stelle Salerno Virginia Villani e la rappresentate del gruppo territoriale di Battipaglia Carmela Bufano.

“In quanto Movimento 5 Stelle, non possiamo rimanere spettatori passivi di un costante declino industriale che ha colpito la nostra regione per decenni. Sosteniamo la necessità di fermare questa emorragia di siti produttivi in Campania e contribuire al contrasto della desertificazione industriale che la nostra regione sta affrontando da troppo tempo” -concludono -.