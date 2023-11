I weekend del sorriso di Monteforte Irpino

la progettualità voluta dall’amministrazione comunale di Monteforte e realizzata in partenariato con Eventi 2000, Monteforte Comicità, Amici della Biblioteca, Asd Smile Il Fiorellino e la Tartaruga e Piccoli Sogni, propone un programma di incontri ludico ricreativi dedicati ai più piccoli ogni weekend, fino al 10 Dicembre

Si spazia dalle attività sportive ai laboratori teatrali, passando dai laboratori di scrittura e i laboratori inclusivi. In programma anche le attività in ludoteca. Tutto il calendario delle attività è disponibile sulla pagina facebook “Infanzia Felice, Weekend del sorriso 2023” o presso la biblioteca comunale di Monteforte Irpino, dove è possibile peraltro sottoscrivere le iscrizioni, totalmente a titolo gratuito.

Soddisfatto il Sindaco, Costantino Giordano: “I weekend del Sorriso sono ormai un appuntamento fisso. Siamo felici di poter offrire ai nostri ragazzi un ventaglio così vario di attività, e ancor di più siamo orgogliosi perchè queste attività sono completamente gratuite per tutti i fruitori. Ringraziamo tutti i partner dell’evento e il direttore artistico, Maurizio Merolla”.

L’Assessore alle Politiche Sociali, Giulia Valentino: “Il nostro obiettivo era quello di regalare ore spensierate ai nostri piccoli. Con i weekend del sorriso offriamo la possibilità di trascorrere ore liete e in compagnia a tanti bambini dai 5 agli 11 anni. Sono soddisfatta di registrare, anche per quest’anno, una sintonia positiva tra le varie associazioni che hanno deciso di fare squadra e lavorare insieme per un progetto che il Ministero della Famiglia ha finanziato per il quarto anno consecutivo. Abbiamo già registrato parecchie iscrizioni, ma chi vuole aggiungersi potrà farlo per tutta la durata del progetto, che terminerà il giorno 10 Dicembre con una gran bella sorpresa per tutti.”

Dello stesso avviso il consigliere con delega alle associazioni, Angelo Damiano: “E’ sempre un gran piacere riscontrare la collaborazione e la sinergia tra tante associazioni. In questi anni abbiamo lavorato per costruire una vera e propria rete associativa, ed eventi come questo testimoniano quanto sia importante poter contare sull’apporto fattivo e unitario delle tante anime associazionistiche del territorio.”